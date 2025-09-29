Настоящая зима накрыла Карпаты

В понедельник, 29 сентября, в Карпаты пришла настоящая зима. О ситуации поведали Горные спасатели Прикарпатья.
Говорится, что на горе Поп Иван похолодало до минус 3 градусов.
На сегодняшнее утро на вершине было облачно, восточный ветер достигал скорости 4 м/с.
Сообщается при этом, что Черногорский хребет уже припорошило снегом, а порывы холодного ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.
Подчеркивается, что в горах существенно похолодало, условия для туристов неблагоприятные.
Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода.