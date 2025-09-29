Землетрясение произошло во Львовской области

В минувшее воскресенье, 28 сентября, в районе города Стрый Львовской области произошло землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Сказано, что эпицентр подземных толчков находился на глубине четырех километров.

Эксперты также сообщают, что по классификации землетрясений оно относится к слабоощутимым.

При этом специалисты призывают жителей региона, которые почувствовали землетрясение, сообщить о своих ощущениях на сайте центра, поскольку это поможет в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Ранее в Черновицкой области вновь произошло небольшое землетрясение.