Ситуация на фронте: Сырский рассказал об окружении россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поведал о том, как проходит контрнаступление. Он посетил части, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении.

Говорится: «Провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении».

Добавляется, что общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3 185 человек, из них безвозвратные 1 769 людей.

Уточняется, что противник потерял 969 единиц вооружения и военной техники.

Сказано: «За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров».

Информируется при этом, что Александр Сырский отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.

Резюмируется: «Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий».

