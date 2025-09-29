Стало известно, уезжает ли украинская молодежь массово заграницу

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал открытие границ для юношей 18-22 лет. Дал оценку ситуации.

Чиновник сказал: «Мы не видим критического оттока молодежи. Это скорее сезонность: в сентябре начинается учеба, заканчиваются отпуска, растет динамика трудовой миграции».

Добавляется при этом, что осенью начинается сезон соревнований, и так же, как во всем мире, начинается большая активность.

Говорится: «Если сравнивать даже прошлый год, когда не было никаких упрощений, то в августе выезжало в три раза меньше наших атлетов на соревнования, чем выезжают и потом возвращаются в сентябре, потому что осенью начинается сезон соревнований».

Отмечается, что решение упростить выезд возрастной категории юношей от 18 до 22 лет это четкий сигнал доверия государства к молодежи.

Министр резюмировал, что наша страна продолжает строить открытую экономику и создает новые возможности для молодежи: «Это программы, которые поощряют возвращаться и оставаться в Украине, связывать свое будущее с родной страной».

Ранее США преподнесли неприятный сюрприз украинским беженцам.