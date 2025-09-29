Мексиканец выжил в жуткой битве с акулой

В национальном парке острова Кокос в 480 километрах от побережья Коста-Рики акула напала на 40-летнего дайвера из Мексики, однако ему чудом удалось выжить. Об этом пишет издание The Tico Times.

В публикации сказано, что бедолага получил травмы головы и лица во время погружения на подводном объекте под названием Рока-Сусия на глубине около тридцати метров.

Кроме этого акула повредила шланги от баллона, что заставило дайвера поскорее всплыть.

К счастью, спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и стабилизировали его состояние перед транспортировкой в больницу.

Сообщается: «Так как остров расположен более чем в 500 километрах от материка, обратный путь на лодке займет от 36 до 40 часов, чтобы доставить дайвера в ближайшее лечебное заведение».

Уточняется, что местные власти пока не назвали вид акулы и планируют изучить все детали, чтобы оценить опасность для туристов.

При этом интересно, что, как полагают очевидцы произошедшего, дайвера спасла маска, поскольку она защитила его от более серьезных травм.

Ранее в США акула напала на маленького ребенка.