Орбан вспомнил, как Трамп сорвал ему ужин с женой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о весьма странном звонке президента США Дональду Трампу. Тот помешал ему поужинать с супругой.

Политик поведал: «Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет».

Добавляется: «Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой, потому что мы были привержены интересам Венгрии, как и следовало».

Ранее Орбан сделал дерзкий выпад в сторону ЕС и Украины.