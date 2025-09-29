Медик объяснил, чем же так полезны груши

Российский медик Иван Еременко рассказал, чем полезны груши. Стало известно, почему стоит включить их в свой рацион питания.

Врач поведал: «Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком».

Впрочем, акцентируется внимание на том, что при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете или ожирении рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально: чаще всего, это не более двух плодов в день.

Подчеркивается: «Важно сочетать фрукты с другими продуктами – они не заменяют овощи, белковые блюда и цельные злаки».

