Американцы бьют тревогу: люди стали намного меньше читать

Эксперты из университета Флориды в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

По словам ученых, за последние двадцать лет число американцев, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза.

Специалисты оценили данные масштабного опроса о распределении времени, который проводит Бюро переписи населения США. В выборку вошли более 236 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше за период с 2003-го по 2023-й год.

Было установлено, что если в начале двухтысячных около 27% респондентов ежедневно уделяли время книгам, журналам или электронным изданиям, то к 2023-му году – только 16%.

Говорится: «Это не временное колебание, а устойчивое сокращение примерно на 3% в год».

Добавляется также, что те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени: среднее значение выросло с 1 часа 23 минут до 1 часа 37 минут в день.

Американцы называют это поляризацией, когда одни группы населения читают больше, тогда как многие вовсе отказались от чтения.

Исследователи связывают спад интереса с цифровыми развлечениями, ограниченным доступом к библиотекам, а также снижением свободного времени из-за экономических и социальных факторов.

Акцентируется внимание на том, что чтение – это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья: оно улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию.

Резюмируется: «Потеря такой простой и доступной практики – серьезная проблема для общества».

Ранее ученые рассказали, как стать более счастливым.