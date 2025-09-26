В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

Если какая-либо из стран НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.

«Это будет война», — сказал Мешков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет.

Кроме того, он отметил, что российские самолеты якобы регулярно сталкиваются с «провокационными действиями со стороны натовской авиации», однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.

«Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают», — рассказал российский посол.

Он также отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство в течение последних недель.

«Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле», — заявил Мешков.

Напомним, Лавров заявил, что ЕС и НАТО объявили России настоящую войну.