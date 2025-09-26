ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

Европейская комиссия подготовила предложение использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

Идею представили национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить почву для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Согласно плану, Украина вернет средства только после завершения войны с Россией и получения послевоенных репараций. В случае этого ЕС возместит средства Euroclear — бельгийской финансовой компании, которая владеет активами.

Комиссия отметила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для «оборонного сотрудничества», так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

Напомним, Берлин изменил позицию по замороженным активам РФ.