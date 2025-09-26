Лавров заявил, что ЕС и НАТО объявили России настоящую войну

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО и Европейский Союз в использовании Украины для объявления «настоящей войны» против его страны. Заявление российского дипломата приводит «Российская газета».

Лавров выступал на встрече министров иностранных дел G20 в ООН через два дня после того, как президент США Дональд Трамп продемонстрировал более жесткую позицию в отношении России.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис в Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже, моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, причиной роста глобальной нестабильности и возникновения новых конфликтов стало несоблюдение Устава ООН.

«Отказ от соблюдения принципов Устава ООН — проявление неоколониальных амбиций — ведет к росту глобальной нестабильности, умножает региональные конфликты», — сказал российский министр.

Его заявление прозвучало после того, как Эстония обвинила Россию во вторжении трех истребителей в ее воздушное пространство. Еще ранее в сентябре самолеты НАТО сбили российские беспилотники в воздушном пространстве Польши.

