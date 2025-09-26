ЕС планирует принимать санкции против РФ без Венгрии, — Politico

Европейская комиссия предложила одобрять новые санкции против России путем простого большинства стран-участниц Европейского союза в обход Венгрии. Об этом сообщает Politico.

«В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса», — пишет издание.

Напомним, в Европейском Союзе санкции против третьих стран, в частности России, принимаются Советом ЕС. Для их принятия нужна единогласная поддержка всех государств-членов.

Это означает, что любая страна может заблокировать санкции или их продление, применив право вето.

Венгрия неоднократно блокировала или тормозила санкции ЕС против России из-за энергетической зависимости и прагматических отношений с Москвой.