Лукашенко доставил Путину «весточки» от американцев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует передать российскому диктатору Владимиру Путину «весточки» от США. Об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистам РФ.

Лукашенко рассказал, что во время завтрашней встречи с Путиным в Москве передаст ему «все весточки и сообщения». По его словам, это будет большой блок для обсуждения. Речь о «некоторых предложениях».

«От американцев накопилось много вопросов, поэтому завтра я могу вам об этом сказать», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа.