Новости > Трамп узаконил применение смертной казни

Трамп узаконил применение смертной казни

Александр Панько
26.09.25 10:36
Трамп узаконил применение смертной казни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 25 сентября 2025 года подписал указ, узаконивающий применение смертной казни за особо тяжкие преступления в Вашингтоне. Подписание документа состоялось в Белом доме, а сам указ вскоре был опубликован на официальном сайте администрации.

Ранее Трамп активно продвигал идею восстановления смертной казни в столице, аргументируя это ее сильным превентивным эффектом. Президент подчеркивал, что такая политика может сдерживать потенциальных преступников, поскольку смертная казнь «работает как мощный инструмент предупреждения».

«Восстановление смертной казни является приоритетом для моей администрации с первого дня ее работы согласно Указу 14164 от 20 января 2025 года (Восстановление смертной казни и защита общественной безопасности)», — говорится в указе.

Напомним, в январе 2025 года Трамп подписал указ о смертной казни.

Тэги: смертная казнь, Дональд Трамп

