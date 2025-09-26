Рютте отреагировал на идею Трампа сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал идею президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены Альянса должны сбивать российские самолеты, если они нарушают их воздушное пространство. Об этом сообщает Reuters.

Рютте подчеркнул, что такие действия возможны только при условии, если это будет необходимо.

«Я полностью согласен здесь с президентом Трампом: если это будет необходимо», — сказал генсек НАТО.

По его словам, военные НАТО проходят специальную подготовку для оценки таких угроз.

Они обучены определять, могут ли российские самолеты быть просто выведены за пределы территории Альянса и необходимо ли предпринять дальнейшие действия, включая возможное сбивание.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые пересекают их воздушное пространство.