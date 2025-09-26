Трамп требует от Путина остановить войну

Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. Она продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.

Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе «было убито 7 818 человек, в основном военных».

«На самом деле россиян больше, чем украинцев — немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она «практически не захватила никакой территории».

Напомним, Трамп заявил, что Путин его «подвел» по Украине.