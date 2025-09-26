Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые рассказали, как стать более счастливым

Ученые рассказали, как стать более счастливым

Агата Кловская
26.09.25 14:31
137
Ученые рассказали, как стать более счастливым

Эксперты из университета Британской Колумбии в Канаде поведали, как стать более счастливым. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди ощущают себя счастливее, если проводят повседневные занятия вместе с другими людьми, а не в одиночку.

В ходе опыта ученые оценили данные опроса более 41 тысячи человек.

Специалисты проанализировали четыре волны Американского исследования использования времени за 2010-й, 2012-й, 2013-й и 2021-й годы.

Добровольцам следовало детально описать свой прошедший день, оценить уровень счастья во время трех случайных эпизодов и указать, были ли они в этот момент в компании кого-то – лично или по телефону.

При этом из анализа исключили заведомо социальные занятия вроде ухода за детьми или звонков.

Говорится, что в результате осталось более 80 типичных активностей – от домашних дел до досуга.

В итоге было установлено, что в 296 из 297 случаев общение повышало удовольствие от занятия. Исключением стала лишь уборка кухни в 2021-м году, которая оказалась чуть менее приятной в компании.

Сообщается, что самый большой прирост счастья давали совместные прием пищи и напитков. За ними следовали поездки, прогулки, спорт и другие активные формы досуга. Даже традиционно одиночные занятия (чтение, рукоделие или дорога на работу) становились заметно приятнее, если рядом был кто-то еще.

Стремясь исключить возможность того, что просто более счастливые люди чаще выбирают компанию, канадцы учли исходное настроение участников. Связь общения и удовольствия от активности сохранилась, что подтверждает прямой эффект социальной вовлеченности.

Ранее психологи выявили необычный способ передачи эмоций.

Тэги: ученые, мир, наука, счастье

Комментарии

Статьи

21.09.25 09:41

Как Буковина, Закарпатье и Хмельницкая область за регионалов голосовали

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.09.25 15:50

Каспийское море очень быстро мелеет

26.09.25 15:37

В Украине мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

26.09.25 15:15

Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

26.09.25 14:53

В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

26.09.25 14:42

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

26.09.25 13:49

ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

26.09.25 13:23

В Украине ввели новые правила продажи автомобилей

26.09.25 13:00

Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

26.09.25 12:51

РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, — ISW

26.09.25 13:49

ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

26.09.25 12:51

РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, — ISW

26.09.25 10:34

Возле Южноукраинской АЭС взорвался дрон

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

26.09.25 09:36

Глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренное совещание, — WP

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

25.09.25 16:34

Зеленский рассказал, когда готов покинуть свой пост

25.09.25 13:46

Россия вынудила Украину создать новое смертоносное оружие, — Зеленский

25.09.25 11:14

Из-за российской атаки крупный город на Черниговщине остался без света и воды

25.09.25 10:38

Еврокомиссия хочет навсегда «изгнать» российские нефть и газ из ЕС

19.09.25 16:29

Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

19.09.25 15:46

Выявлена уникальная польза быстрой ходьбы

19.09.25 16:23

Ученые говорят, что человечество вступило в крупный эволюционный переход

24.09.25 09:16

Трамп сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны

24.09.25 10:34

Путин боится переговоров и хочет только войны, — Зеленский

24.09.25 16:48

В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

19.09.25 16:51

Украинцев ждет резкое изменение погоды

22.09.25 15:05

Датчане узнали о лишнем весе нечто парадоксальное

22.09.25 16:12

Ученые раскрыли тайну старения кожи

21.09.25 23:55

У Путина сделали новое циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

Фото и Видео
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди