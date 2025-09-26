Ученые рассказали, как стать более счастливым

Эксперты из университета Британской Колумбии в Канаде поведали, как стать более счастливым. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди ощущают себя счастливее, если проводят повседневные занятия вместе с другими людьми, а не в одиночку.

В ходе опыта ученые оценили данные опроса более 41 тысячи человек.

Специалисты проанализировали четыре волны Американского исследования использования времени за 2010-й, 2012-й, 2013-й и 2021-й годы.

Добровольцам следовало детально описать свой прошедший день, оценить уровень счастья во время трех случайных эпизодов и указать, были ли они в этот момент в компании кого-то – лично или по телефону.

При этом из анализа исключили заведомо социальные занятия вроде ухода за детьми или звонков.

Говорится, что в результате осталось более 80 типичных активностей – от домашних дел до досуга.

В итоге было установлено, что в 296 из 297 случаев общение повышало удовольствие от занятия. Исключением стала лишь уборка кухни в 2021-м году, которая оказалась чуть менее приятной в компании.

Сообщается, что самый большой прирост счастья давали совместные прием пищи и напитков. За ними следовали поездки, прогулки, спорт и другие активные формы досуга. Даже традиционно одиночные занятия (чтение, рукоделие или дорога на работу) становились заметно приятнее, если рядом был кто-то еще.

Стремясь исключить возможность того, что просто более счастливые люди чаще выбирают компанию, канадцы учли исходное настроение участников. Связь общения и удовольствия от активности сохранилась, что подтверждает прямой эффект социальной вовлеченности.

