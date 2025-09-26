Война в Украине: за сутки произошло две сотни боевых столкновений

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на пятницу, 26 сентября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят о том, что за минувшие сутки произошло две сотни боевых столкновений.

Также информируется: «Вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 396 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 774 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 106 430 солдат.