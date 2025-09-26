Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

Международная команда экспертов arXiv, среди которых есть и сотрудники NASA, предлагают уничтожить астероид 2024 YR4. Хотят нанести по нему ядерный удар.

Так, специалисты предложили два варианта действий, чтобы избежать столкновения 2024 YR4 с Луной.

Первый нацелен на то, чтобы изменить орбиту астероида, а второй направлен на уничтожение космического тела при помощи ядерного оружия.

Ученые уверяют, что для последнего варианта достаточно будет применить ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну.

Информируется, что финальное решение по астероиду команда предлагает в конце 2028-го года, после того как он сблизится с Землей.

Ранее ученые существенно повысили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.