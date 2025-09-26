Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 106 430 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 26 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 106 430 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 203 танка, 23 287 боевых бронированных машин, 33 147 артиллерийских систем, 1 501 РСЗО, 1 222 средства ПВО, 427 самолетов, 345 вертолетов, 63 569 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 747 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 62 818 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 975 единиц специальной техники.

