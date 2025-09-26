Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007-го года, будет сидеть в столичной тюрьме Санте. Об этом информирует радио RTL.

Там также поведали, что экс-глава государства вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры 13 октября. Тогда же прокурор сообщит политику дату его первого дня заключения.

Добавляется, что после этого у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте.

Указывается, что тюрьма находится в центре Парижа, а для Николя Саркози в ней уже подготовлена камера. Его камера будет расположена в блоке для так называемых уязвимых лиц, который часто именуют VIP, так как в него помещают известных людей для обеспечения их безопасности.

Ранее Саркози получил немаленький тюремный срок.