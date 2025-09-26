Мерц предложил дать Украине гигантский беспроцентный кредит

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал громкое заявление. Политик предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России.

Об этом он написал в статье для издания Financial Times.

Отмечается: «Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов Центробанка России, замороженных в Европ. Но это не должно нас сдерживать, мы должны рассмотреть способы, как мы можем сделать эти средства доступными для обороны Украины».

Добавляется: «Мы можем сделать доступным для Украины беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро».

Указывается при этом, что если единогласия стран-членов ЕС в этом вопросе достичь не удастся, то решение о предоставлении подобного кредита все равно должно быть принято при поддержке большинства стран.

Говорится также, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны нашей страны, а не для общих бюджетных целей.

Фридрих Мерц резюмировал, что обсудить данный вопрос с лидерами ЕС в следующую среду.

Ранее Мерц назвал Путина самым серьезным военным преступником нашего времени.