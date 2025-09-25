Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

Президент США Дональд Трамп встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поднималась тема войны в Украине.

Американский лидер сказал: «Сегодня я бы хотел, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган прекратил закупки российской нефти».

Подчеркивается: «Страны НАТО разочаровали в плане закупки российских энергоресурсов. Они покупают много оружия, и я полагаю, что они отдают его Украине».

Добавляется: «Мы также обсудим системы Patriot для Турции, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35».

При этом глава государства вновь сказал: «Я очень разочарован во Владимире Путине».

Говорится: «Думаю, для России пригло время остановиться».

Резюмируется: «Я думаю, Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать большое влияние (в вопросе войны в Украине), если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален».

