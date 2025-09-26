Власти США всерьез взялись за фонд Сороса

Похоже, власти США серьезно взялись за одиозного Джорджа Сороса. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается о том, что министерство юстиции страны обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении его фонда Open Society Foundations.

В публикации говорится, что данное распоряжение содержит указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и материальную поддержку терроризма.

Добавляется, что этот документ был подписан юристом аппарата заместителя главы Минюста Тодда Бланша и направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.

Эксперты полагают, что такое указание может указывать на готовность руководства ведомства следовать требованиям президента США Дональда Трампа, который ранее открыто призывал к уголовному преследованию Джорджа Сороса и его соратников. Ранее американский обвинил миллиардера в поддержке радикальных протестов и заявил, что он должен оказаться за решеткой.

Ранее мы писали о том, почему глобалисты так боятся потепления климата.