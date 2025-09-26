Все разделы

Немцы доказали, что газировка опасна для психики

Агата Кловская
26.09.25 12:26
Немцы доказали, что газировка опасна для психики

Эксперты из университетской больницы Франкфурта в Германии выявили жуткий вред газировки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью, а их употребление газировки с появлением симптомов депрессии.

В опыте принимали участие 405 человек, страдающих депрессией, и 527 здоровых подопытных.

Добровольцы сообщили о своем самочувствии и потреблении газировки, кроме того, у них брали анализы для определения состава кишечных бактерий.

В итоге было установлено, что у людей, систематически употреблявших газированные напитки, был повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella.

По словам ученых, данный показатель способствовал развитию психического расстройства. При этом риск развития депрессии на фоне употребления сладкой газировки у женщин оказался выше, чем у мужчин.

Ранее стало известно о небывалой опасности популярного японского блюда.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

