Рютте сообщил хорошую новость для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление для Украины. Оно касается поставок оружия.

Чиновник сказал: «Вы увидите постоянный поток американского оружия в Украину, оплаченный их союзниками».

Также он добавил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Альянса.

Подчеркивается: «Тут я полностью согласен с американским президентом. Если это необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать».

