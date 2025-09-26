Крупнейшая немецкая компания планирует массовое сокращение сотрудников

Немецкая транснациональная инженерная и технологическая компания Bosch, которая является крупнейшим в мире производителем автомобильных компонентов, готовится к массовым сокращениям сотрудников. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание Handelsblatt.

Указывается, что «планируется дополнительное сокращение пятизначного числа рабочих мест».

До этого директор по персоналу Штефан Грош говорил, что компании следует сэкономить 2,5 миллиарда евро.

Ожидается, что сокращение существенно превысит девять тысяч рабочих мест внутри страны, объявленных в прошлом году, когда Bosch уже сократил 11,6 тысячи рабочих мест по всему миру в своем крупнейшем подразделении мобильности, из которых 4,5 тысячи в Германии.

Информируется, что руководство рассматривает меры жесткой экономии как единственный выход, без которого невозможно достичь целевой доходности в 7% в автомобильном подразделении.

Стоит напомнить, что в 2024-м году доходность компании составила 3,8%. В нынешнем году Bosch ожидает лишь незначительного роста оборота, на 2%, примерно до 57 миллиардов евро после небольшого спада накануне.

Сообщается, что на конец прошлого года подразделение мобильности было крупнейшим подразделением Bosch, на долю которого приходилось почти две трети оборота концерна. Кроме автозапчастей, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику.

