Саркози получил немаленький тюремный срок

Во Франции завершился громкий судебный процесс. Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012) к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора.

Таким стал итог дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007-м году.

Стоит отметить, что это максимальный тюремный срок за участие в преступном сговоре.

Кроме этого политику назначили штраф в размере 100 тысяч евро.

Что дальше?

Теперь в течение месяца его вызовут в прокуратуру, где сообщат дату заключения под стражу. Подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.

Николя Саркози прокомментировал приговор так: «Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Естественно, я подам апелляцию».

Отметим, что его признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по делу о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Добавим, что обвинение запрашивало для него семь лет тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.

