Крушение фуникулера на Шри-Ланке привело к гибели буддийских монахов

Вечером в среду, 24 сентября, на северо-западе Шри-Ланки произошла трагедия. Тут фуникулер сорвался и рухнул с горы.

В результате инцидента погибли семь буддийских монахов.

Еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

Полиция поведала, что люди направлялись в переполненном вагоне рельсовой канатной дороги к местам для медитации на вершине горы в огромном буддийском лесном монастыре На Уяна.

Всего в салоне было тринадцать монахов.

Уточняется, что среди погибших были монахи из Индии, России и Румынии.

Уже выяснилось, что трос оборвался, в результате чего вагон на большой скорости покатился вниз по склону, прежде чем соскочить с рельсов и врезаться в дерево.

Ранее в Португалии потерпел крушение легендарный фуникулер Elevador da Glória – погибло немало людей.