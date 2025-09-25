Зеленский рассказал, когда готов покинуть свой пост

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

«Моя цель — закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность», — сказал он.

Зеленский также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие. Однако он считает, что сейчас ситуация с безопасностью и Конституция Украины представляют определенные вызовы.

Несмотря на это, по его мнению, выборы возможны.

По словам президента, он понимает, что люди могут хотеть «лидера с ... новым мандатом», который примет важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

«Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно», — сказал Зеленский.

