Ученые назвали самую распространенную причину смерти

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире — на них приходится каждая третья смерть, сообщает New Atlas. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования Global Burden of Disease, которое охватило данные за период с 1990 по 2023 год в 204 странах.

За это время количество смертей от сердечных заболеваний выросло с 13,1 миллиона в 1990 году до 19,2 миллиона в 2023-м. Исследователи также зафиксировали, что мужчины в большинстве регионов имеют более высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины.

Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания возглавили список по количеству потерянных лет здоровой жизни (DALY) из-за преждевременной смерти и инвалидности. Почти 80% таких потерь связаны с факторами риска, которые можно контролировать: ожирением, повышенным давлением, высоким уровнем сахара и холестерина.

«Если сосредоточиться на самых важных и предотвратимых рисках, используя эффективные государственные политики и проверенные методы лечения, мы можем существенно снизить уровень преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний», — пояснил Грегори А. Рот, руководитель программы в Институте показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона.

Ученые надеются, что эти результаты станут основой для новых государственных стратегий охраны здоровья и будут стимулировать людей менять образ жизни в пользу здоровья сердца.

