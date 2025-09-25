Все разделы

Туристам рассказали, чего ни в коем случае не следует делать на курорте «все включено»

Туристам рассказали, чего ни в коем случае не следует делать на курорте «все включено»

Агата Кловская
25.09.25 14:42
Туристам рассказали, чего ни в коем случае не следует делать на курорте «все включено»

Многие люди считают привлекательным отдых в формате all inclusive, поскольку таким образом они надеются сэкономить деньги и время на организацию поездки, а также получить лучшие предложения.

Однако нередко туристы совершают ошибки на отдыхе по системе «все включено», которые в итоге приводят к разочарованию отпуском. Туристический портал Fodor’s дал несколько полезных советов, которые помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания на курортах all inclusive.

«Как бы ни казались курорты „все включено“ простыми и непринужденными (и такими они являются на самом деле), вам все равно стоит знать, как получить максимальную отдачу от своего пребывания, еще до заселения. Стоимость проживания в отеле „все включено“ выше, чем в отеле, где питание и напитки не включены в стоимость, так почему бы не получить максимум удовольствия? Насладитесь ли вы в полной мере разнообразием ресторанов и баров или же умудритесь обманом попасть в спа-бассейн, у нас есть несколько советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от отпуска, а также основные рекомендации о том, чего не стоит делать», — отмечают авторы материала.

11 вещей, которые никогда не следует делать на курорте «все включено»:

— Считаете, что СПА-центр бесплатный. При заселении важно обязательно уточнить условия посещения бассейнов и СПА-процедур на территории отеля, а также распросить о специальных предложениях и скидках.

— Питайтесь только в буфете. Если ваш пакет «все включено» включает питание в ресторанах «а-ля карт» на территории отеля, а не только в формате «шведский стол», грех упускать возможность поужинать изысканными блюдами в особой атмосфере.

— Отказываетесь от обслуживания номеров. Если ваш день был насыщенными или вам просто хочется немного уединения, всегда можно заказать ужин в номер и насладиться им лежа на кровати под любимый сериал.

— Пропускаете фитнес-занятия. Большинство курортов «все включено» предлагают гостям спортивные активности без дополнительной платы, однако важно внимательно читать условия, чтобы избежать неожиданного списания средств с кредитной карты. Однако стоит учесть, что некоторые из них могут быть слишком популярны, поэтому лучше записаться заранее.

— Не бронируете столики в ресторанах отеля. Поскольку хорошие рестораны быстро заполняются, не лишним будет уделить время бронированию столиков на весь срок пребывания сразу после заселения.

— Проводите время только на территории отеля. Хотя в отеле «все включено» есть все необходимое, практически всегда за его пределами доступно много всего интересного. При этом часто экскурсию можно заказать на стойке регистрации отеля.

— Не исследуйте атмосферу курорта. Часть отелей «все включено» позиционируют себя как семейные (ищите аквапарк или улыбающихся детей на сайте или в социальных сетях), в то время как другие предназначены для романтического отдыха или медового месяца (опять же, взгляните на рекламные фотографии).

— Не даете чаевые персоналу. Поощрение персонала отеля за хорошее обслуживание считается хорошим тоном. В ящике стола в номерах часто лежит конверт, куда можно полложить несколько купюр, а иногда и QR-код, если у вас нет наличных и вы хотите оставить чаевые горничным через цифровую платформу.

— Не берете снаряжения для водных видов спорта. В большинстве пляжных отелей прокат снаряжения (каяк, снорклинг, сапборд) оплачивается отдельно. Что-то из этого можно привезти из дома, но многое придется арендовать по завышенной цене.

— Выпиваете слишком много в первый вечер. После трудной дороги у туристов возникает соблазн расслабиться, и хотя напитки в отелях all inclusive чаще всего бесплатные, это не значит, что нужно напиваться. Первый вечер — самое время все оценить, желательно еще трезвым.

— Не сверяйтесь с расписанием дня. Отели «все включено» стремятся предложить насыщенную программу, которая не ограничивается йогой или аэробикой. Здесь проводятся мастер-классы по рукоделию, культурные мероприятия (например, танцы хулу на Гавайях) и знакомство с местной культурой. Большинство мероприятий анонсируются в ежедневном расписании, в приложении курорта, на цифровых экранах по всему отелю или по телевизору.

Напомним, туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте.

fraza.com
