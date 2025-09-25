Россия вынудила Украину создать новое смертоносное оружие, — Зеленский

Полномасштабное российское вторжение не оставило Украине другого выбора, как развивать новый класс оружия — беспилотники. Ведь «толстых ракет» Украина не имела. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Украина не имеет больших толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны, которые могут летать до 2-3 тысяч километров. У нас нет другого выбора, кроме как строить их, чтобы защитить наше право на жизнь», — сообщил Зеленский.

Также глава государства отметил, что контроль над морем ранее определялся наличием большого военно-морского флота, но Украина не имеет большого флота.

«Но мы добились успеха в Черном море, оттеснив то, что осталось от российского военно-морского флота на отдаленную базу. И мы это сделали благодаря морским дронам. Именно так мы защищаем наши порты и пути морской торговли, поскольку Россия не оставила нам другого выбора», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент вспомнил и об операции «Паутина», когда с помощью дешевых дронов удалось уничтожить или повредить дорогостоящие российские стратегические бомбардировщики. Это стало настоящим примером для сил специального назначения во всем мире — на что способно современное оружие против старых систем.

«И ничего из этого не произошло бы, если бы Путин не начал эту полномасштабную агрессию, полномасштабную войну. И с каждым годом, когда эта война продолжается — оружие становится еще более смертоносным. И только Россия заслуживает вины в этом», — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский предостерег мир от игнорирования агрессии РФ.