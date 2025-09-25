Все разделы

Новости > Стало известно, сколько мужчин в Украине избегают призыва в армию

Стало известно, сколько мужчин в Украине избегают призыва в армию

Александр Панько
25.09.25 13:16
105
Стало известно, сколько мужчин в Украине избегают призыва в армию

В Украине растет число мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации. Причины самые разные, но в основном они связаны с усталостью от войны, страхом и личными обстоятельствами. Об этом говорится в публикации испанской общественно-политической газеты EL PAÍS.

По данным украинских властей, около 1,5 миллиона мужчин, которые должны служить в армии и защищать свое государство в состоянии войны, фактически уклоняются от мобилизации.

Эксперты аналитического центра OSW отмечают, что для нормальной боеспособности вооруженных сил необходимо дополнительно 300 тысяч военнослужащих. То, что ранее воспринималось как проявление патриотизма, сегодня сопровождается страхом и усталостью от войны.

Издание поговорило с тремя украинцами, которые по разным причинам избегают службы. Их имена изменены для безопасности.

30-летний Тарас работает на фондовом рынке. Раньше он был готов идти на фронт, однако семья убедила его воздержаться. Вместо службы он оказывает финансовую поддержку армии.

Программист Саша, также 30 лет, не может оформить справку о непригодности из-за проблем со зрением. Услышав ужасающие истории о потерях на фронте, он предпочитает оставаться дома. Его девушка подтверждает, что среди знакомых, служащих в армии, почти нет позитивных историй.

28-летний Николай, парикмахер, ежедневно рискует попасться мобилизационным патрулям. Он любит Украину, но при возможности уехал бы за границу. Друзья в армии понимают его выбор, хотя он опасается осуждения со стороны военных.

Напомним, в Украине провели масштабную облаву на уклонистов.

Тэги: мобилизация, уклонисты, новости Украины

