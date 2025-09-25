Берлин изменил позицию по замороженным активам РФ

Берлин открыт для «новых, юридически обоснованных» планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских активов для поддержки военных усилий Украины, как это предусматривает идея Еврокомиссии. Об этом в комментарии изданию Politico сообщил Михаэль Клаус, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам.

Речь идет о предложении перевести миллиарды евро российских денег, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, Украине и заменить изъятые средства облигациями, обеспеченными Евросоюзом. Заменяя замороженные средства долговыми расписками, Комиссия надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества РФ.

«Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов», — отметил чиновник.

Издание отметило, что Берлин сегодня даже оказывает давление на другие страны, чтобы те поддержали этот план накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в следующую среду, 1 октября.

«Это также станет ключевой темой обсуждения на неформальном заседании Европейского совета. Украинцам нужны деньги для продолжения закупок оружия, а вариантов не так уж много», — отметил Клаус.

СМИ назвали такое изменение тактики Германии существенным поворотом в политике страны, которая изначально была против любых новаторских идей использования российских денег.

С другой стороны власти Германии стремятся использовать «репарационный кредит» для предоставления военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры. Такое заявление в комментарии изданию сделали трое чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

Напомним, замороженные активы России на 300-350 млрд долларов пойдут на репарации Украине.