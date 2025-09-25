Фон дер Ляйен допустила сбитие самолетов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает возможность сбития российских самолетов, которые залетают в воздушное пространство европейских государств с целью провокаций. Об этом говорится в интервью европейской чиновницы американскому телеканалу CNN.

«Мое мнение — что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда — конечно, после очень понятного предупреждения — вариант со сбитием такого истребителя — „на столе“», — подчеркнула она.

СМИ напомнили, что 19 сентября российские МиГи 12 минут летали в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые пересекают их воздушное пространство.