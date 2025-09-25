Британский медик рассекретил интересную загадку засыпания

Популярный медик из Великобритании Амир Хан дал ответ на весьма интересный вопрос. Он рассказал о том, почему люди, засыпая, вздрагивают.

По его словам, данное явление, известное как гипнический толчок, является непроизвольным мышечным сокращением и, по словам ученых, абсолютно нормально и не должно вызывать беспокойства.

Дело в том, что, по его словам, когда человек засыпает, его мышцы начинают расслабляться. Иногда головной мозг неверно интерпретирует это резкое расслабление как падение тела.

Добавляется, что в ответ он посылает телу мгновенный сигнал, чтобы «поймать» себя, что и приводит к резкому вздрагиванию и пробуждению.

Примечательно, что некоторые специалисты считают, что данный древний рефлекс, сохранившийся с тех времен, когда предки человека спали на деревьях, и подобное сокращение мышц предотвращало падение.

Сказано, что такие подергивания чаще всего случаются в состоянии стресса, при сильной усталости или после употребления кофеина в позднее время.

Резюмируется, что, невзирая на то, что ощущение может быть пугающим и способно нарушить сон, врач призывает не паниковать, так как это естественная и безвредная реакция организма.

