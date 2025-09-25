Названы фавориты Золотого мяча 2026

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365 дали интересный прогноз. Они прикинули, кто может выиграть Золотой мяч в 2026-м году.

Фаворитом видят испанского полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, на которого ставят 3,75 к 1.

Далее в списке претендентов идут нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе (4 к 1), еще один французский бомбардир и нынешний победитель премии из ПСЖ Усман Дембеле (13 к 1) и бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор (15 к 1).

