Бразильцы выявили новую космическую угрозу

Эксперты из университета Сан-Паулу в Бразилии выявили новую космическую угрозу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в окрестностях Венеры могут скрываться целые семейства астероидов, практически неуловимых для современных , и в течение нескольких тысяч лет такие объекты способны приблизиться к Земле и даже столкнуться с ней.

Ученые рассказали: «Наше исследование демонстрирует: существует популяция потенциально опасных астероидов, которые мы пока не можем обнаружить».

Добавляется: «Они находятся не в главном поясе между Марсом и Юпитером, а гораздо ближе — на орбите Венеры. Из-за их положения они остаются невидимыми, хотя в будущем могут представлять реальную угрозу нашей планете».

Поясняется, что речь идет о так называемых соорбитальных астероидах Венеры, которые обращаются вокруг Солнца, но делят одну и ту же область пространства с планетой.

Специалисты говорят, что, в отличие от относительно стабильных троянцев Юпитера, эти объекты ведут себя хаотично: их орбиты сильно вытянуты, и каждые 12 тысяч лет они переходят из безопасной конфигурации в потенциально опасную для Земли.

При этом подчеркивается, что наибольшее беспокойство вызывают астероиды с низкой эксцентриситетом (почти круговой орбитой), которые сложнее всего поддаются наблюдению с Земли, так как все время находятся слишком близко к Солнцу. Компьютерные модели показывают: такие тела могут сближаться с Землей на минимальные расстояния, что на тысячелетнем горизонте эквивалентно почти неизбежным столкновениям.

Отмечается: «Астероиды диаметром около трехсот метров способны образовать кратер шириной до 4,5 км и выделить энергию в сотни мегатонн. Попадание в густонаселенный регион станет катастрофой».

Увы, но даже такие мощные инструменты, как недавно открывшаяся в Чили обсерватория Веры Рубин, окажутся малоэффективны: расчеты показывают, что «венерианские» астероиды будут видны всего одну-две недели и только при подъеме выше 20 градусов над горизонтом.

Однако альтернативой может стать размещение космических телескопов, наблюдающих области около Солнца. Подобные задачи ставят перед собой миссия NASA Neo Surveyor и китайский проект Crown.

Резюмируется: «Планетарная защита должна учитывать не только то, что мы уже умеем видеть, но и то, что остается скрытым».

