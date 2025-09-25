Вучич резко наехал на НАТО

Президент Сербии Александр Вучич наехал на НАТО. Политик сделал ряд громких заявлений с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он сказал: «Если принцип территориальной целостности будет применяться избирательно, это значит, что он вообще не реализуется. Подрыв этого принципа не создает исключений, но как было в случае Сербии, создает опасные прецеденты. Сербия хорошо знает цену, которую заплатили мультилатерализм и международное право, 26 лет назад наша страна стала жертвой агрессии со стороны НАТО».

Добавляется: «Это открыло ящик Пандоры, было нарушением постулатов международного права, принцип территориальной целостности был поставлен под вопрос. Последствия таких действий со стороны тех, кто считает себя неприкасаемыми, имеют место и сегодня».

Глава государства отметил: «Косово и Метохия – неотъемлемая часть Сербии».

Ранее президент Сербии поддержал вступление Украины в ЕС.