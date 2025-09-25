Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений

Вице-президент США Джей Ди Вэнс комментирует войну в Украине. Политик сделал ряд заявлений.

Он сказал: «Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент Дональд Трамп сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны».

Было также добавлено: «Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности».

Резюмируется: «Дональд уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента».

Ранее в США заявили, что готовы полностью обеспечить Европу нефтью и газом.