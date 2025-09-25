Президент Панамы резко отказал Трампу

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сделал громкое заявление. Оно прозвучало с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик сказал: «Панамский канал – это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме».

Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о своем желании захватить контроль над Панамским каналом.

