Иран уверяет, что не собирается создавать ядерное оружие

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уверяет, что его страна не собирается создавать ядерное оружие. Об этом он сказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик подчеркнул: «Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия. В Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения».

Напомним, что в конце лета Великобритания, Франция и Германия уведомили Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015-го года.

На это Масуд Пезешкиан сказал: «Этот незаконный шаг столкнулся с несогласием ряда членов Совета безопасности ООН».

Ранее Иран приостановил обогащение урана.