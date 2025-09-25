Все разделы

Новости > Иран уверяет, что не собирается создавать ядерное оружие

Иран уверяет, что не собирается создавать ядерное оружие

Агата Кловская
25.09.25 08:08
99
Иран уверяет, что не собирается создавать ядерное оружие

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уверяет, что его страна не собирается создавать ядерное оружие. Об этом он сказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик подчеркнул: «Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия. В Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения».

Напомним, что в конце лета Великобритания, Франция и Германия уведомили Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015-го года.

На это Масуд Пезешкиан сказал: «Этот незаконный шаг столкнулся с несогласием ряда членов Совета безопасности ООН».

Ранее Иран приостановил обогащение урана.

Тэги: Иран, мир, ядерное оружие

