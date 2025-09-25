Мэр Лондона жестко наехал на Трампа

Мэр Лондона Садик Хан ответил на критику президента США Дональда. Ранее тот, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал градоначальника британской столице ужасным мэром, заявив, что «их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы».

На это политик сказал: «Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа».

Добавляется: «Он показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб».

Ранее Трамп приписал себе еще одну победу.