Токаев пригласил Зеленского и Путина в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал громкое заявление. Было сказано, что его страна готова организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Глава государства сообщил: «Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров».

При этом подчеркивается: «Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что украинский кризис в высшей степени сложный и упрощать его нельзя».

