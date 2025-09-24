Стало известно о небывалой опасности популярного японского блюда

Эксперты из Университета наук о питании Енэдзава в Японии поведали об опасности известного национального блюда рамэн. По их словам, его частое употребление увеличивает риск преждевременной смерти у мужчин.

В опыте участвовали более 6,7 тысяч людей в возрасте старше 40 лет, которых поделили на группы по частоте потребления блюда – от менее одного раза в месяц до трех и более раз в неделю.

Оказалось, что любители этого блюда чаще страдали от избыточного веса, курили, употребляли алкоголь, а также страдали сопутствующими заболеваниями – диабетом и гипертонией.

Добавляется, что у подопытных, которые ели рамэн три раза в неделю, вероятность раннего ухода из жизни оказалась повышенной.

Подчеркивается, что особенно высоким риск смерти оказался у мужчин старше 70 лет и тех, кто регулярно ел рамэн, допивая бульон до конца.

Японцы рассказали, что именно в бульоне сохраняется высокая концентрация соли и жиров. Увы, избыток этих веществ в рационе повышает давление и провоцирует набор веса, увеличивая нагрузку на сердечнососудистую систему.

