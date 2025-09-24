Дефицит бензина в России, вызванный ударами украинских беспилотников, больно ударил по частным нефтеперерабатывающим заводам и заставил часть из них закрыться, сообщает Reuters.

Отмечается, что частные сети не получают достаточного объема топлива из-за сокращения переработки и не могут позволить себе делать запасы бензина из-за высоких процентных ставок заимствований. Журналисты добавляют, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка.

«Руководитель решил временно закрыть заправку, потому что не было бензина. Заправка в соседнем селе также закрылась, а на других просто закончился бензин», — рассказала Reuters сотрудница одной из АЗС в Белгородской области.

При этом, по данным агентства, заправочные станции, принадлежащие крупным нефтяным компаниям могут позволить себе работать в обычном режиме.

Издание напоминает, что первыми жертвами бензинового кризиса стали Дальний Восток и временно оккупированный Крым, которые ощутили проблемы с топливом еще в августе. Затем бензиновый кризис, по данным источников, распространился на Поволжье, а также южную и центральную Россию.

Хотя российские чиновники заявляют, что проблемы с топливом в РФ — временные, по состоянию на середину сентября дефицит охватил более 10 российских регионов. На заправках нет больших очередей, но определенные марки бензина, такие как популярные Ai 92 и Ai 95, часто отсутствуют.

Отмечается, что в отдельные дни объем переработки нефти в России сократился почти на пятую часть, а экспорт из ключевых портов просел, что подталкивает Москву к сокращению добычи.

Зато дизельного топлива в РФ, по данным Reuters, хватает с избытком.

Однако биржевая стоимость дизеля на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в последние недели стремительно увеличивается и уже превысила 70 тысяч рублей за тонну. По данным российских СМИ, биржа уже ограничила максимальный объем покупки дизеля одним участником, чтобы сдержать рост цен.

Напомним, удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России.