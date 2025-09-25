Зеленский назвал условие для проведения выборов

Проведение выборов в Украине возможно только после достижения режима прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Глава государства подчеркнул, что безопасность граждан и поддержка союзников необходимы для организации голосования.

«Нам нужна безопасность для проведения выборов. Даже если это сложно согласно нашей Конституции, при условии прекращения огня мы можем провести выборы. Конечно, при поддержке наших партнеров. Нам нужна безопасность», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что для этого процесса также потребуется поддержка союзников Украины, не вдаваясь в детали.

Напомним, в ЦИК дали разъяснение по поводу местных выборов в Украине.