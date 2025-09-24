Венгрия отказывается прекращать закупки российской нефти

Венгрия не намерена отказываться от закупок российской нефти, даже если с таким требованием обратится президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

По его словам, Венгрия как государство без выхода к морю лишена возможности строить терминалы для СПГ или напрямую подключаться к мировому рынку.

«Мы — страна без выхода к морю. Было бы прекрасно, если бы мы имели доступ к морю, могли построить НПЗ или терминал СПГ и подключиться к глобальному рынку. Но это не так», — сказал Сийярто в интервью ATV из Нью-Йорка.

Напомним, Трамп намерен заставить Орбана прекратить покупать российскую нефть.