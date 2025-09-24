Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Бразилии странно высказался о борьбе с наркотрафиком

Президент Бразилии странно высказался о борьбе с наркотрафиком

Агата Кловская
24.09.25 11:58
127
Президент Бразилии странно высказался о борьбе с наркотрафиком

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал странное заявление по поводу борьбы с наркотрафиком. Произошло это во время его выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как известно, ранее США несколько раз использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых, по словам американцев, перевозились наркотики.

Политик сказал: «Наиболее эффективным способом борьбы с незаконным оборотом наркотиков является сотрудничество в целях пресечения отмывания денег и ограничения торговли оружием. Применение летальной силы в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, равносильно казни людей без суда и следствия».

Глава государства добавил, что нельзя закрывать возможности для диалога по ситуации в Венесуэле.

Ранее бывший президент Бразилии получил гигантский тюремный срок.

Тэги: мир, наркотики, Бразилия, криминал

Комментарии

Статьи

21.09.25 09:41

Как Буковина, Закарпатье и Хмельницкая область за регионалов голосовали

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.09.25 13:26

Венгрия отказывается прекращать закупки российской нефти

24.09.25 13:20

Польша решила открыть границу с Беларусью

24.09.25 12:39

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, — Трамп

24.09.25 12:18

Американцы выявили неожиданную пользу кофеина

24.09.25 12:16

В России углубляется бензиновый кризис, часть заправок — на грани закрытия, — Reuters

24.09.25 11:48

Против отца Маска выдвинули жуткие обвинения

24.09.25 11:44

В Кремле придумали очередное оправдание, почему Путин избегает встречи с Зеленским

24.09.25 11:31

Зеленский назвал страны, которые предлагали Путину для встречи

24.09.25 11:19

Российская экономика в ужасном состоянии, она разрушается, — Трамп

24.09.25 09:53

На Запорожской АЭС произошел уже десятый блэкаут

24.09.25 09:16

Трамп сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны

23.09.25 18:47

Трамп жестко высказался по поводу войны в Украине с трибуны ООН

23.09.25 18:35

Трамп назвал Китай и Индию спонсорами войны в Украине

23.09.25 13:48

Замороженные активы России на 300-350 млрд долларов пойдут на репарации Украине, — Reuters

23.09.25 12:17

Стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке

23.09.25 11:51

Полиция ужесточит наказание за нарушение ПДД

23.09.25 10:57

Убийство подростка на фуникулере: сотрудник УГО получил пожизненное

23.09.25 09:30

Назван обладатель Золотого мяча 2025

23.09.25 09:26

Трампа снова хотели убить

17.09.25 14:10

Индусы озвучили простой способ снять стресс

17.09.25 16:29

Названа специальная диета против старения мозга

17.09.25 15:04

Ученые поведали о смертельной опасности энергетиков

19.09.25 16:29

Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

19.09.25 15:24

Озвучен веский повод пить чай из листьев малины

19.09.25 15:46

Выявлена уникальная польза быстрой ходьбы

19.09.25 14:48

Британцы поведали об уникальной пользе граната

18.09.25 15:36

Стипендии студентам в Украине повысят в два раза. Но не сразу и не для всех

19.09.25 16:23

Ученые говорят, что человечество вступило в крупный эволюционный переход

19.09.25 13:53

Американцы узнали о человеческом слухе нечто парадоксальное

Фото и Видео
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди