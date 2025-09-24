Президент Бразилии странно высказался о борьбе с наркотрафиком

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал странное заявление по поводу борьбы с наркотрафиком. Произошло это во время его выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как известно, ранее США несколько раз использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых, по словам американцев, перевозились наркотики.

Политик сказал: «Наиболее эффективным способом борьбы с незаконным оборотом наркотиков является сотрудничество в целях пресечения отмывания денег и ограничения торговли оружием. Применение летальной силы в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, равносильно казни людей без суда и следствия».

Глава государства добавил, что нельзя закрывать возможности для диалога по ситуации в Венесуэле.

